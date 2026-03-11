Проблемот со транспортерите најверојатно ќе се реши преку издавање годишни визи со повеќекратен влез и излез од Шенген зоната, смета Мицкоски

Проблемот со транспортерите најверојатно ќе се реши преку издавање годишни визи со повеќекртарен влез и излез од Шенген зоната, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Како што информира Мицкоски, одговорајќи на новинарски прашања, веќе се разговара на билатерално ниво со неколку држави од ЕУ кои се истовремено и членки на Шенген зоната.

Предизвикот со транспортерите е пред нас и ние ќе мораме да го решаваме. Беше тука комесарот кој е задолжен за влез/излез системот. Ние како држава тука сме проактивни, нашата дипломатија и министерствата за внатрешни работи и транспорт работат заедно. Веќе имаме на билатерална основа разговор со неколку држави од Европската Унија кои истовремено се и членки на Шенген зоната, така што најверојатно начинот на кој ќе се реши тој проблем, ќе биде преку издавање годишни визи со повеќекратен влез и излез од Шенген зоната – потенцира премиерот.

Тој потсети дека транспортерите не ги опфаќаат само карго превозниците, туку и патничкиот сообраќај.