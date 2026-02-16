Од полноќ безнините поскапи за еден денар, цената на дизелот не се менува

Од полноќ цените на ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за еден денар, а на ЕУРОДИЗЕЛ и на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) не се менуваат.

Според денешната одлука на Регулаторната комисија, малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 0,233 ден/кг и сега ќе изнесува 33,883 ден/кг.

Од полноќ, Еуросупер БС-95 ќе се продава по цена од 73 денари за литар, а Еуросупер БС-98 по цена од 75 денари за литар. Цената на дизелот ќе биде 68 денари за литар, а на Екстра лесното масло за домаќинство 67 денари за литар.

Од РКЕ напоменуваат дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 17.2.2025 година.

Трговците на големо и на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.