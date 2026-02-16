 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

Од полноќ безнините поскапи за еден денар, цената на дизелот не се менува

Економија

16.02.2026

Од полноќ цените на ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за еден денар, а на ЕУРОДИЗЕЛ и на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) не се менуваат.

Според денешната одлука на Регулаторната комисија, малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 0,233 ден/кг и сега ќе изнесува 33,883 ден/кг.

Од полноќ, Еуросупер БС-95 ќе се продава по цена од 73 денари за литар, а Еуросупер БС-98 по цена од 75 денари за литар. Цената на дизелот ќе биде 68 денари за литар, а на Екстра лесното масло за домаќинство 67 денари за литар.

Од РКЕ напоменуваат дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 17.2.2025 година.

Трговците на големо и на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Поврзани вести

Свет  | 06.02.2026
ФАО: Светските цени на храната се намалуваат петти месец по ред
Економија  | 02.02.2026
Промена во цените на горивата
Економија  | 26.01.2026
Поскапува дизелот, цените на бензините не се менуваат
﻿