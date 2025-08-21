 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Мицкоски: За мерката млад земјоделец има 117 апликанти со вредност од 70 милиони денари

Економија

21.08.2025

Премиерот Христијан Мицкоски денеска присустува на увид на градежни активности на нова детска градинка во Потстаница, Драчево во Општина Кисела Вода. Тој беше запрашан за мерката млад земјоделец на кое даде свое видување.

-Подари изборните ограничува не сме во можност да ја промовираме иако огласот е завршен и филтерот е направен, има 117 корисници, апликанти за околку 70 милиони денари, изјаци Мицкоски.

Мерката за поддршка на млад земјоделец е многу значајна иако бројката 117 не делува грандиозно.

-Имајќи предвид дека во 2023 година од 44 апликнти само 18 се корисници, кадешто станува збор за неколкукратно зголемување. Така што, веднаш по завршувањето на Локалните избори кога ќе ги немаме овие законски ограничувања и формално ќе биде ставена во функција оваа мерка за поддршка на младите земјоделци, потенцира Мицкоски.

