 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник
Промовирана нова владина мерка

Дурмиши: Обезбедуваме попусти до 15% за училишен прибор, вистинска поддршка за семејствата пред учебната година

Економија

08.08.2025

Министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши, денеска ја промовираше новата владина мерка „Училишна кошничка“, насочена кон намалување на трошоците за училишен прибор и заштита на семејниот буџет пред почетокот на новата учебна година.

„Веруваме дека образованието треба да биде еднакво достапно за сите – без оглед на семејниот приход. Затоа, заедно со Владата, преземаме мерки што овозможуваат секое дете да започне со училишните обврски под еднакви услови, а родителите да почувствуваат конкретно олеснување,“ изјави министерот Дурмиши.

Согласно членот 29 од Законот за трговија, Владата на Република Македонија вчера усвои Одлука за утврдување на највисоки цени за продажба на училишен прибор во малопродажба и големопродажба, која ќе важи од 15 август до 15 септември 2025 година.

Поврзани вести

Култура  | 04.08.2025
До крајот на август изданијата на „Матица македонска“ посветени на македонската историја, јазик и култура со попуст од 50 проценти
Економија  | 14.07.2025
Мицкоски на средба со Дурмиши: Ќе разговараат за цените, маржите и за Економско-социјалниот совет
Економија  | 12.07.2025
Дурмиши во Куманово: Со мерки од Оперативниот план креираме активна економија