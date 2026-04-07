 Skip to main content
Република Најнови вести
Вторник, 7 април 2026
Неделник

Божиновска во Вашингтон на средба со „Шеврон“ за диверзификација на снабдувањето и влез на американски компании на македонскиот пазар

Економија

Фото: Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска оствари работна средба во канцеларијата на Chevron Corporation во Вашингтон, посветена на унапредување на енергетската соработка и обезбедување стабилно и диверзифицирано снабдување со нафта и течен природен гас (LNG).

Разговорите, како што информираат од Кабинетот на Божиновска, биле фокусирани на клучни теми за енергетската иднина на државата, вклучително и диверзификацијата на снабдувањето со нафта и течен природен гас, можностите за влез и поголемо присуство на американски нафтени компании на македонскиот пазар, зајакнувањето на стабилноста и конкуренцијата, како и унапредувањето на енергетската безбедност. Дополнително, беа разгледани и потенцијалите за понатамошен развој на енергетскиот сектор преку нови инвестиции и партнерства.

Божиновска, истакнала дека Македонија е отворена за нови партнерства кои ќе донесат сигурност во снабдувањето и ќе создадат поконкурентен пазар.

Средбата со „Chevron“ претставува значаен чекор во позиционирањето на земјата како сериозен партнер во регионалната и глобалната енергетска мрежа, со јасен фокус на долгорочна стабилност и стратешка диверзификација.

На состанокот, како што информираат од Министерството, покрај присутните во Вашингтон, онлајн се вклучиле и водечки претставници на компанијата, од различни делови на светот, вклучително и од Пекинг и Мадрид, што, како што велат, ја потврдува сериозноста и глобалната тежина што „Chevron“ ја дава на потенцијалната соработка со Македонија.

Од страна на Шеврон, на состанокот учествувале Брајан Еснер, генерален менаџер за LNG Origination, кој зад себе има повеќе од 25 години искуство во глобални енергетски проекти, како и Лем Смит, потпретседател за меѓународни владини односи и Стив Кеил, сениор менаџер за меѓународни владини односи.

На состанокот министерката Сања Божиновска, ја придружуваа Горан Николовски, раководител на секторот за гас, и Недим Рама, директор на НОМАГАС кој се дел од македонската делегација во Вашингтон. 

Поврзани вести

Македонија  | 07.04.2026
Мисајловски на првата сесија на Стратешкиот дијалог со САД: Повеќе од три декади заеднички ги развиваме одбранбените капацитети, продолжуваме со иста посветеност и во иднина
Економија  | 02.04.2026
Божиновска: Со Далекуводот ТС „Битола 2” поставуваме инфраструктура за идните производни капацитети, новите индустрии, дигиталните платформи
Економија  | 12.03.2026
Николоски во Вашингтон: Реализираме огромен инвестициски циклус од неколку милијарди евра во развој на коридорите во Македонија