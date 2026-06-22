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22.06.2026
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Неделник

АВРМ објави оглас за самовработување, до 10.000 евра за млади претприемачи

Економија

22.06.2026

Од АВРМ информираат дека процесот на селекција ќе се реализира во неколку фази, а целта е да бидат поддржани најдобрите бизнис-идеи и бизнис-планови.

Висината на финансиската поддршка во форма на грант изнесува 7.000 евра за лица постари од 29 години, додека за младите до 29-годишна возраст е предвидена поддршка од 10.000 евра.

Дополнително, доколку корисниците се здружат и формираат друштво со ограничена одговорност (ДОО), финансиската поддршка може да достигне до 20.000 евра, во зависност од целните групи.

Повеќе информации за условите и начинот на аплицирање се достапни на веб-страницата на АВРМ.

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