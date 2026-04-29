Александар Николоски и Коце Трајановски вечерва извршија увид во изградба на автопатот Охрид-Кичево

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски и директорот на ЈП за државни патишта Коце Трајановски, доцна вечерва извршија увид во изградба на автопатот Охрид-Кичево.

На својот фејсбук профил, вицепремиерот Николоски објави дека од утре се пушта во употреба клучка Требеништа, уште еден дел од овој автопат.