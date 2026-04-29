Александар Николоски и Коце Трајановски вечерва извршија увид во изградба на автопатот Охрид-Кичево

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски и директорот на ЈП за државни патишта Коце Трајановски, доцна вечерва извршија увид во изградба на автопатот Охрид-Кичево.
На својот фејсбук профил, вицепремиерот Николоски објави дека од утре се пушта во употреба клучка Требеништа, уште еден дел од овој автопат.
На автопатот Охрид – Кичево се работи и доцна навечер имајќи предвид дека временските услови се поволни, со што ја потврдуваме нашата решителност и посветеност да го доизградиме автопатот во рокот што е предвиден.
Од утре во сообраќај се става и клучката Требеништа, со што се завршува уште еден дел од автопатот Охрид – Кичево.
Кога се има јасна цел, силна координација и волја – резултатите се неизбежни.
Интензивно работиме и на споредните патишта, кои не беа предвидени претходно, со цел ниту едно населено место да не остане неповрзано.
Покажуваме континуитет и одговорност во реализацијата на капиталните проекти кои се од стратешко значење за државата“, објави вицепремиерот Николоски.