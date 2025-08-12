Вучиќ за руски медиуми: Србија нема намера да ја промени својата политика

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави за руски медиуми дека Србија нема намера да воведува санкции кон никого, ниту да ја менува својата политика.



Неговата изјава е реакција дадена за РИА Новости откако руски медиуми јавија дека следната недела, под притисок на Западот, српскиот премиер Ѓуро Мацут ќе ги смени шефот на кабинетот и советник за национална безбедност Милош Анѓиќ, вишата советничка за надворешна политика Александра Николиќ, заменичката на шефот на кабинетот Ана Јовановиќ и вишата советничка Билјана Богичевиќ.

„Србија не го менува својот став, ниту ќе го промени, Србија нема намера да воведува санкции кон никого, ниту да ја менува својата политика. Сето тоа е глупост. Не разбирам кому му е потребно тоа и кој го измислува“, рече претседателот нс Србија.