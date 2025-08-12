 Skip to main content
12.08.2025
Вторник, 12 август 2025
Вучиќ за руски медиуми: Србија нема намера да ја промени својата политика

Балкан

12.08.2025

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави за руски медиуми дека Србија нема намера да воведува санкции кон никого, ниту да ја менува својата политика.

Неговата изјава е реакција дадена за РИА Новости откако руски медиуми јавија дека следната недела, под притисок на Западот, српскиот премиер Ѓуро Мацут ќе ги смени шефот на кабинетот и советник за национална безбедност Милош Анѓиќ, вишата советничка за надворешна политика Александра Николиќ, заменичката на шефот на кабинетот Ана Јовановиќ и вишата советничка Билјана Богичевиќ.

„Србија не го менува својот став, ниту ќе го промени, Србија нема намера да воведува санкции кон никого, ниту да ја менува својата политика. Сето тоа е глупост. Не разбирам кому му е потребно тоа и кој го измислува“, рече претседателот нс Србија.

