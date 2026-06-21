ВИДЕО: Mала ајкула се појави во плиткото во Ханиоти

Фото: Принтскрин

Mала ајкула се појавила денеска во плитките води на Халкидики, поточно во Ханиоти, а туристите кои ја забележале ја снимиле и видеото брзо се прошири на социјалните мрежи. Тоа предизвика загриженост и бројни реакции меѓу туристите, пренесува „Слободен печат“.

На видеото се гледа мала ајкула во плитките води во близина на брегот на популарното одморалиште Ханиоти на Халкидики. Според извештаите, видеото е снимено во едно од најпосетуваните туристички места на источниот брег на Касандра, каде што голем број туристи од Македонија престојуваат во текот на летната сезона.

Видеото првично беше објавено на Инстаграм страницата „vranjecircustabloid“, по што брзо привлече големо внимание и предизвика бројни реакции од корисниците. На видеото, се тврди, дека се гледа мала ајкула како плива многу блиску до плажата, додека во позадина се слушаат изненадените гласови на туристите од брегот.

Иако сè уште не е официјално потврдено за каква риба станува збор, самиот факт дека снимката е направена во Ханиоти, едно од најпосетуваните одморалишта во тој дел од Грција, дополнително ја разгоре загриженоста кај дел од јавноста.

„Ужас. Сè отиде по ѓаволите. Климатските промени полудеа. Претходно, беше незамисливо ајкулите да се појават толку блиску до брегот, па дури и во плиткото. Ужас. Затоа одам на море сè помалку и помалку, бев во Ханиоти во 2019 година, па дури во 2024 година. И тогаш пливав можеби до два метри длабоко. Сега не би смеела ниту во плитко од половина метар со тригодишни деца. Тоа е една од повеќето причини. масовен туризам, пеколна жештина што ги немаше пред 20 години. Во секој случај, не, благодарам“, напиша една Србинка под објавеното видео.

Покрај овој коментар, на објавата се појавија бројни други кориснички одговори што ја свртеа темата во похумористичен правец.