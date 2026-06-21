Скопје ќе биде домаќин на конференцијата на претседатели на врховни судови од Централна и Источна Европа

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Главниот град на Македонија, Скопје утре и задутре ќе биде домаќин на конференција на претседатели на врховни судови од Централна и Источна Европа.

Конференцијата ја организира Врховниот суд во соработка со CEELI Институтот и со поддршка на Проектот на ЕУ за владеење на правото.

Најавено е учество на претседатели, заменици претседатели и судии од 13 врховни судови од Централна и Источна Европа, како и на Дејвид Кемпбел, виш окружен судија, претседател на Комитетот за меѓународни судски односи во САД и член на Советодавниот одбор на CEELI Институтот, Барингтон Паркер, виш окружен судија од САД и Роберт Р. Странг, извршен директор на Институтот CEELI.

На свеченото отворање утре ќе се обратат претседателката на државата Гордана Сиљановска-Давкова, Африм Фидани, претседател на Врховниот суд на Република Македонија, претседателот на Судскиот совет Александар Камбовски, како и Дејвид Кемпбел, Роберт Странг и Гжегож Борковски од Проектот на ЕУ за поддршка на владеењето на правото.

Во рамки на конференцијата ќе се одржат пет сесии. Првата ќе биде посветена на довербата на јавноста во судството, на втората сесија ќе се разговара за независноста на судството, а на третата за примената на правото од европските судови во домашниот правен поредок (Суд на правдата на Европската Унија и Европски суд за човекови права). Четвртата сесија е посветена на сегашните и идните примени на вештачката интелигенција во судските постапки и судската администрација, а петтата на комуницирањето на судовите со јавноста за прашања од јавен интерес.