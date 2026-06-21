Филипче не сака предвремени парламентарни избори

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, изјави дека неговата партија нема да биде алиби за одржување предвремени парламентарни избори и оцени дека тие ќе се случат само кога власта ќе се соочи со финансиски проблеми.

„Нема да дадеме алиби за избори, предвремени. Избори ќе има кога ќе снема пари. Тоа е концептот на нивното владеење. Кога ќе ги дотрошат сите пари за партиски тендери. Гледате и контрадикторни изјави, сакаме предвремени, па ќе има редовни, спремни сме… Избори ќе има кога ќе снема пари“, рече денеска Филипче.