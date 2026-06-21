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21.06.2026
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Неделник

Босанците се жалат дека победата на Бојан била наместена

Естрада

21.06.2026

Гледачите на „Звездите на Гранд“ од Босна и Херцеговина се жалат дека победата на Бојан Илиевски била наместена и оти постојано победувале Македонци. Публиката во БИХ смета дека требало да победи нивен кандидат и оти имале одлични пејачи.

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На Фејсбук страницата на телевизија „Нова“ се разви жестока дебата за шоуто. Eдни велат дека не треба да се напаѓа Бојан бидејќи имал тежок живот а дека Македонците навиваат за БИХ на Светското првенство.

Извесна Халида пак пишува дека тоа што починала мајката на Бојан не значи дека требало да победи бидејќи не заслужил.

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Калеидоскоп  | 21.06.2026
Останал без родители, се борел со пороци: Македонецот Бојан Илиевски е победникот во „Ѕвездите на Гранд“