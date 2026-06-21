Деца физички нападнати од малолетници со тврд предмет на игралиште

Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека на игралиште на подрачјето на Центар во Скопје, малолетни деца биле физички нападнати од двајца малолетници.

На 20 јуни 2026 година во 11:00 часот во СВР Скопје, М.К.(39) од Скопје пријавила дека претходниот ден, околу 20:30 часот, на игралиште на подрачјето на Центар во Скопје, нејзините малолетни деца биле физички нападнати од двајца малолетници.

Според пријавата, при нападот бил употребен и тврд предмет.

Од Министерството за внатрешни работи велат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот сите околности поврзани со овој инцидент.