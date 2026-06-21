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21.06.2026
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Недела, 21 јуни 2026
Неделник

Деца физички нападнати од малолетници со тврд предмет на игралиште

Хроника

21.06.2026

Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека на игралиште на подрачјето на Центар во Скопје, малолетни деца биле физички нападнати од двајца малолетници.

На 20 јуни 2026 година во 11:00 часот во СВР Скопје, М.К.(39) од Скопје пријавила дека претходниот ден, околу 20:30 часот, на игралиште на подрачјето на Центар во Скопје, нејзините малолетни деца биле физички нападнати од двајца малолетници.

Според пријавата, при нападот бил употребен и тврд предмет.

Од Министерството за внатрешни работи велат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот сите околности поврзани со овој инцидент.

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