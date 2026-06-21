ЦУК: Активни се три пожари

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На територијата на државата до денеска до 18:00 часот се регистрирани вкупно 17 пожари на отворен простор. Од нив, три пожари се сè уште активни, додека 14 се целосно изгаснати.

Како што соопшти Центарот за управување со кризи, активни се пожарите во селото Арачиново, Општина Арачиново, каде гори депонија, во селото Грчец, Општина Сарај, каде се зафатени ниска вегетација и мешана шума, како и кај „13 Ноември“ во Општина Центар, каде гори ниска вегетација.

Изгаснати се пожарите во: с. Босилово, Општина Босилово (депонија); с. Банско, Општина Струмица (депонија); с. Зубовце, Општина Куманово (ниска вегетација); ул. „Средорек“, Општина Куманово (сува трева); с. Пчиња, Општина Куманово (ниска вегетација и насади со жито); м.в. Ливада, Општина Струга (ѓубриште). Изгаснати се и пожарите од кои била опфатена ниска вегетација на ул. „Пане Џунов“, Општина Кавадарци, кај Новите градски гробишта, Општина Прилеп, во селата Долно Коњари, Општина Петровец, во Радуша, Општина Сарај, во Студеничани, Општина Студеничани, Грушино, Општина Арачиново, Горно Свиларе, Општина Сарај и во селото Пршовце, Општина Теарце.