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21.06.2026
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Недела, 21 јуни 2026
Неделник

Четири лица лишени од слобода од вкупно пет пријави за семејно насилство

Хроника

21.06.2026

Полициски службеници од СВР Штип утринава околу 01:20 часот го лишиле од слобода С.Е.(37) од Штип, постпаувајќи по претходна пријава дека физички ја нападнал сопругата.

Полициски службеници од ОВР Гостивар утринава во 01:35 часот го лишиле од слобода М.С.(51) од Гостивар, постапувајќи по претходна пријава дека физички ја нападнал неговата сопруга.

Синоќа во 01:40 часот во Скопје, полициски службеници го лишиле од слобода С.М.(33) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од неговата 31-годишна сопруга дека агресивно се однесувал и се обидел да ја нападне со остар предмет.

Полициски службеници од СВР Скопје вчера во 17:30 часот лишиле од слобода 33-годишна жена од Скопско, постапувајќи по претходна пријава од нејзиниот 36-годишен сопруг, со кој се во бракоразводна постапка, дека во семејниот дом агресивно се однесувала кон него и му упатила закани. Подоцна, во 23:30 часот, 33-годишната жена пријавила дека во семејниот дом, по кратка расправија, била физички нападната од нејзиниот 36-годишен сопруг, кој употребил и тврд предмет.

Утринава во 03:00 часот во СВР Скопје, 30-годишна жена од Скопје пријавила дека на 20.06.2026 околу 20:00 часот во семејниот дом во Скопје, по претходна расправија, таа и нејзиниот поранешен сопруг, биле физички нападнати од нејзиниот 36-годишен партнер.

Од МВР посочуваат дека се преземаат мерки за расчистување на случаите и најавуваат дека по нивно целосно документирање против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.

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