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21.06.2026
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Неделник

Јамал меѓу најмладите стрелци во историјата на Светските првенства

Фудбал

21.06.2026

Ламин Јамал имаше потреба од само десет минути за да се запише меѓу стрелците на својот прв настап на Светско првенство.

Фудбалерот на Барселона не настапи на првиот натпревар на Шпанија, но веќе во вториот покажа колку е опасен пред противничкиот гол.

Освен што ѝ донесе водство на „црвената фурија“ и го постигна својот прв гол на Мундијалите, Јамал се искачи високо и на листата на најмлади стрелци во историјата на Светските првенства.

Со 18 години и 343 дена, тој сега е осмиот најмлад голгетер во историјата на Мундијалите.

Пред него на вечната листа се наоѓаат легендарниот Pelé, кој првиот гол го постигнал со 17 години и 239 дена, Мексиканецот Manuel Rosas (18 години и 93 дена), неговиот клупски и репрезентативен колега Gavi (18 години и 110 дена), Англичанецот Michael Owen (18 години и 190 дена), Романецот Nicolae Kovács (18 години и 197 дена) и Русинот Dmitri Sychev (18 години и 231 ден).

Да потсетиме, Јамал веќе држи уште еден престижен рекорд. Тој е најмладиот стрелец во историјата на Европските првенства, откако пред две години погоди на континенталниот шампионат на возраст од само 16 години и 362 дена.

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