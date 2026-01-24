Романскиот претседател ја отфрли идејата за референдум за обединување на Романија со Молдавија

Фрипик

Романскиот претседател Никушор Дан денеска ја отфрли идејата за организирање референдум за обединување на Романија со Република Молдавија.

Зборувајќи во градот Фокшани, каде што присуствуваше на настаните посветени на Денот на обединувањето на романските кнежевства, Дан рече дека таквата мерка не е оправдана сè додека „нема волја од Република Молдавија да го стори тоа“, пренесе агенцијата Аџерпрес.

Нема причина за тоа сè додека нема волја во Молдавија тоа да се стори“, рече Дан и потсети дека Романија има обврска кон Република Молдавија да ја поддржи на нејзиниот европски пат.

Тој нагласи дека ова е прашање за кое граѓаните на Република Молдавија мора да се изјаснат.