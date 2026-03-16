16.03.2026
Од почетокот на годинава во Србија се регистрирани нови 52 медиума

 Од почетокот на 2026 година, во Србија официјално се регистрирани вкупно 52 нови медиуми, покажуваат податоците од Медиумскиот регистар на Агенцијата за економски регистри (AПР), соопшти Асоцијацијата на независни електронски медиуми (АНЕМ).

Меѓу нив се и медиумите што беа основани на местата каде што се одржуваат локални избори на 29 март, но и бројни други локални, претежно интернет медиуми.

Во моментов, Регистарот на медиуми во Србија брои 2.312 јавни гласила. 

Истражувањето на AНЕМ покажува дека најрегистрирани се интернет медиуми – вкупно 49, по што следат два печатени медиума и една радио станица. Во изминатите два и пол месеци не е регистрирана ниту една телевизија.

