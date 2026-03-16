„Фајненшл тајмс“: Поради Иран САД го изгубија интересот за Украина, тоа е катастрофа за Зеленски

Поради војната со Иран, САД го изгубија интересот за Украина, а тоа е катастрофа за украинскиот претседател Володимир Зеленски, пишува британскиот весник „Фајненшл тајмс“.

Според изданието, трилатералните мировни преговори во Украина со учество на САД се во ќорсокак бидејќи американскиот претседател Доналд Трамп го префрли вниманието кон војната со Иран.

Покрај тоа, Белата куќа ги информирала земјите од ЕУ дека испораките на американско оружје, вклучително и системи за воздушна одбрана, ќе бидат одложени бидејќи САД им даваат приоритет на клиентите на Блискиот Исток. Ова ќе има најсериозни последици за Украина.