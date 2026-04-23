23.04.2026
Четврток, 23 април 2026
Нов закон во Грција: Ако возачот не носи појас плаќа 350 евра казна и му се одзема возачката 30 дена, ако го повтори делото за пет години плаќа 1000 евра казна и останува три месеци без дозвола

23.04.2026

Новиот Закон за безбедност во сообраќајот во Грција воведува построги санкции за прекршоци поврзани со безбедноста на патиштата, проширувајќи ја одговорноста не само на возачот, туку и на патниците во возилото, пишува „Плусинфо“.

Изменетиот закон, кој е на сила веќе неколку месеци, во комбинација со зголемени полициски и сообраќајни контроли, ја покажува јасната намера на властите да го подобрат однесувањето на учесниците во сообраќајот и да го намалат бројот на сообраќајни несреќи, преку построга и попрецизно дефинирана законска рамка.

Врзувањето на безбедносниот појас при возење е едно од основните средства за заштита во автомобилот и е клучен фактор за намалување на последиците од сообраќајните несреќи, бидејќи бројни студии покажуваат дека значително го намалува ризикот од сериозни повреди или смрт.

Според новиот систем на казни:

– Доколку возачот не користи сигурносен појас, се казнува со 350 евра и возачката дозвола му се одзема во траење од 30 дена,

– Доколку патникот не користи сигурносен појас, се изрекува казна од 150 евра и за него и за возачот, дури и ако возачот е врзан.

Ова значи дека вкупната казна може да достигне до 800 евра ако неколку патници не се врзани (350 евра за возачот и 150 евра по патник).

Во случај на повторен прекршок, казните се построги:

– Втор прекршок во рок од пет години – 1.000 евра и одземање на дозволата во траење од 180 дена,

– Трет прекршок во рок од пет години – 2.000 евра и одземање на дозволата во траење од една година.

Посебно внимание треба да се посвети и ако престојувате во Грција и се возите во такси, бидејќи истите прописи важат и за корисниците на такси.

За такси возилата важат следните казни:

– Патник кој не користи сигурносен појас плаќа казна од 150 евра.

– Во исто време, возачот на такси ќе биде казнет и со 150 евра ако неговиот патник не носи сигурносен појас, без оглед на тоа дали носи сигурносен појас.

