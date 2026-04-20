 Skip to main content
20.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Грција во паника: Земјата има залихи на гориво за два месеци

Балкан

Грција располага со доволно залихи на гориво за наредните два месеци, потврдија високи претставници од грчкиот рафинериски сектор за весникот „Катимерини“. Сепак, неизвесноста околу продолжувањето на конфликтот во Персискиот Залив создава загриженост за долгорочното одржување на соодветните количини на енергенси.

Целосно сме обезбедени за два месеци. Доколку пловидбата во Ормутскиот теснец не се обнови, ситуацијата ќе стане потешка подоцна, изјави претставник од секторот.

Грчкиот рафинериски капацитет, кој вклучува четири рафинерии (Аспропиргос, Елефсина и Солун), работи со производство што ја надминува домашната побарувачка, при што повеќе од 50 проценти од производите се извезуваат. Безбедносните резерви на земјата, според официјалните податоци, ги надминуваат задолжителните количини за покривање на побарувачката за период од 90 дена.

Ситуацијата се следи внимателно поради блокадата на Ормутскиот теснец, која трае уште од крајот на февруари, кога започна конфликтот меѓу САД/Израел и Иран. Овој теснец е од витално значење за глобалната економија, бидејќи низ него минува околу 20 отсто од светската трговија со нафта и течен природен гас.

