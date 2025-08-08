 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Не ја научија лекцијата: Се оставаат лежалки и пешкири на плажа, надлежните ги одземаат и рециклираат

Балкан

08.08.2025

Општина Касандра

На три локации на првиот крак на Халкидики, општина Касандра, со помош на грчката полиција, вчера спроведе нова акција за отстранување на нелегално поставените чадори, столици, лежалки и слична опрема на плажите, јави дописничката на МИА од Атина.

Од општината информираа дека акцијата помеѓу Полихроно, Ханиоти и Пефкохори, била по пријавите од граѓаните и по претходни контроли.

Нагласија дека конфискуваната опрема нема да биде вратена, но и дека ваквите акции и инспекции ќе продолжат и во други области, каде што се евидентирани недозволено поставени чадори на плажите.

Ги повикуваме сите оние кои нелегално го окупирале брегот веднаш да ја отстранат опремата, избегнувајќи ги предвидените административни и кривични последици. Општина Касандра, со доследност и решителност, го брани јавниот простор и спроведувањето на законот, соопштија од општината.

Вакви ненајавени акции беа спроведени и во текот на минатиот месец, а претходеше соопштение од општината и објава на социјалните мрежи на три јазици: англиски, германски и српски, со што беше најавено интензивирање на контролите за отстранување на предмети што нелегално го зафаќаат јавниот и слободен простор на плажите.

Поврзани вести

Патувања  | 07.08.2025
Тепачка поради лежалки во прв ред на грчка плажа
Балкан  | 30.07.2025
Кој оставиил пешкир или лежалка, нема да ја најде: Продолжува отстранувањето на недозволено поставени чадори и опрема за на плажа
Патувања  | 25.07.2025
Не оставајте лежалки и пешкири во Полихроно и Калитеа, ќе ви ги рециклираат