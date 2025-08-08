 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Ги зближуваме нашите култури и народи: Маестрален настап на британскиот виолинист Џек Либек и пијанистката Катја Апекишева во црквата „Света Софија“

Култура

08.08.2025

Маестралниот настап на британскиот виолинист Џек Либек и пијанистката Катја Апекишева во црквата „Света Софија“ во Охрид ја воодушеви публиката и ги оплемени сетилата со магичните звуци на виолина и пијано.

На Британската вечер срдечно ги пречекавме претседателката Gordana Siljanovska Davkova, заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт и врски Aleksandar Nikoloski, министерката за образование Проф д-р Весна Јаневска, како и партнери и пријатели на Британската амбасада и Британскиот совет.

Ги зближуваме нашите култури и народи, велат од Британската амбасада.

Поврзани вести

Култура  | 08.08.2025
Николоски: Соработката во културата е дел од договорот за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Велика Британија
Култура  | 08.08.2025
Вечер на духовни и популарни песни на „Охридско лето“ со српскиот професионален хор „Свети Серафим Саров“
Култура  | 07.08.2025
Сиљановска-Давкова ги прими виолинистот Џек Либек и пијанистката Катја Апекишева