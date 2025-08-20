Косово со зголемен пораст на самоубиства, се бара поддршка за маргинализираните групи

Freepik

Четири самоубиства се регистрирани во Косово во последните неколку дена, што предизвика загриженост во земјата, објави Косовското радио и телевизија (РТК).

Од јануари до јули годинава се евидентирани 11, а вкупно 19 лица си го одзеле животот во 2024 година, според податоците на косовската полиција. Само на 18 август, тројца мажи на средна возраст си го одзеле животот во градовите Обилиќ, Исток и Скендерај.

Косовските невладини организации, вклучително и Советот за заштита на правата и слободите на човекот (KMDLNJ), повикаа на поголемо внимание кон маргинализираните групи, како пензионерите и ветераните, кои често се занемарени од државата. Според нив, мал број случаи се регистрирани и кај бизнисмени поради недостиг на законска поддршка.

Бинд Скеја од организацијата „Линија на животот“, која работи на превенција на самоубиства, изјави дека нивната телефонска линија прима најмалку едно барање за помош дневно. Од декември, организацијата воведе онлајн чет, што го зголеми бројот на контакти, со над 800 повици и 2.000 барања за помош во последните шест месеци. Скеја нагласи дека е потребна институционализација на организацијата за да се обезбеди итна телефонска линија.

Социолозите во Косово ги сметаат овие случаи за алармантен показател за општеството, истакнувајќи дека социјалните стигми се меѓу главните причини за самоубиствата.