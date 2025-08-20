 Skip to main content
20.08.2025
Среда, 20 август 2025
Teнисерите ќе станат тик-токери

20.08.2025

Facebook / Wimbledon

ATP“ и TikTok потпишаа договор за партнерство за популаризација на тениската содржина и зголемување на ангажманот на корисниците на платформата.

Асоцијацијата на професионални тенисери планира да го користи TikTok за да им обезбеди на љубителите на тенисот ексклузивна содржина за спортот. 

Партнерите, исто така, планираат да им овозможат на сопствениците на канали да креираат содржина на ATP турнири и други настани.

Според „ESPN“, само 20 играчи од првите 100 на ранг-листата на ATP се претставени на TikTok. Некои од овие 20 лица имаат голема публика: Шпанецот Карлос Алкараз има 1,1 милион претплатници, Србинот Новак Ѓоковиќ има 666 илјади, а Американецот Бен Шелтон има 448 илјади. 

ATP сметката на TikTok има речиси 600 илјади претплатници.

