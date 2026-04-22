Косово ја прогласи Иранската револуционерна гарда за терористичка организација

Косовската влада усвои предлог-одлука за прогласување на Иранскиот корпус на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) за терористичка организација.

Премиерот Албин Курти, изјави дека одлуката има за цел „да ја зајакне правната и стратешката основа на Косово во однос на меѓународната безбедност и борбата против тероризмот“.