16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Хрватска и испорача на Србија осомничен за уривањето на настрешницата во Нови Сад

Балкан

16.01.2026

Хрватска го екстрадирала во Србија, Горан Росиќ, кој е осомничен за случајот со уривањето на настрешницата на железничката станица во Нови Сад.

Еден од осомничените во случајот со финансирањето на проектот за реконструкција на железницата Нови Сад-Суботица, Горан Росиќ, е екстрадиран од Хрватска во Србија“, потврдуваат од Министерството за правда за „Тањуг“.

Росиќ бил уапсен на 1 ноември 2025 година, на територијата на Република Хрватска, врз основа на потерница издадена од Србија, и бил задржан во екстрадициски притвор во Славонски Брод до неговата екстрадиција.

