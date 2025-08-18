 Skip to main content
Додик: Република Српска има право на устав, закони, политички живот, има право да одлучува за својот живот

Претседателот на Република Српска, Милорад Додик, се осврна на Повелбата на ОН и правото на самоопределување и порача дека Република Српска ќе побара враќање на Република Српска на нејзината уставна позиција преку закон во Народното собрание, а доколку 90 дена потоа нема конкретни чекори, ќе се одржи референдум за независност.

Сè уште има време за разговор, не се закануваме, не сакаме конфликти. Нашата политика ќе биде јасна во овој поглед“, рече Додик.

Тој истакна дека народот во Република Српска има право да се повлече од овој договор, затоа што волјата на српскиот конститутивен народ е избришана.

Овој народ има право на устав, закони, политички живот, има право да одлучува за својот живот“, додаде Додик.

