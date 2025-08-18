Трамп телефонски ќе разговара со Путин по средбата со Зеленски

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека телефонски ќе разговара со рускиот претседател Владимир Путин, по разговорите во Белата куќа со лидерот на Украина, Володимир Зеленски.

Тукушто разговарав со претседателот Путин индиректно и ќе имаме телефонски повик веднаш по овие состаноци денеска“, изјави Трамп за новинарите додека се среќаваше со Зеленски во Овалната соба.

Трамп рече дека „можеби ќе имаме, а можеби и нема да има трилатерален состанок“ со него, Зеленски и Путин.

Американскиот претседател додаде дека неговата земја ќе биде вклучена за безбедносни гаранции како дел од мировниот договор за ставање крај на војната со Русија.