Се огласи ЕХФ по хаосот со навивачите на АЕК

Натпреварот што требаше да биде кулминација на европската ракометна сезона за македонскиот клуб Алкалоид не се одигра. Европската ракометна федерација (ЕХФ) официјално соопшти дека реванш-финалето од Европскиот куп против АЕК Атина е откажано поради безбедносни причини.

The EHF European Cup final HC Alkaloid vs AEK Athens HC has been called off due to security concerns. Additional information on further procedures will be communicated in due course.