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РК Вардар денеска ќе ги дознае противниците во ЛШ

Ракомет

26.06.2026

 Ракометарите на македонскиот првак Вардар по неколку сезони повторно ќе бидат дел од најквалитетното натпреварување Лигата на шампионите. „Црвено-црните“ се сместени во четвртиот „шешир“ заедно со екипите на Архус, Цеље, Партизан, Криенс и Кристијанштад. Тоа значи дека ниту една од овие екипи не може да им биде ривал во групната фаза.

Според новиот формат 24-те екипи ќе бидат поделени во шест групи по четири екипи.

Во првиот „шешир“ се наоѓаат првите фаворити: Алборг, Барселона (европски првак), Нант, Магдебург, Веспрем и Спортинг.

Во вториот „шешир“ се: Монпеље, ПСЖ, Берлин, Мелсунген, ПИК Сегед и Киелце.

Третиот „шешир“ го сочинуваат: Загреб, ГОГ Гудме, Колштад, Висла, Порто и Динамо Букурешт.

Извлекувањето ќе се одржи во седиштето на ЕХФ во Виена

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