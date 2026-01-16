 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Очекуван пораз од Данска, бодови ќе бараме против Португалија

Ракомет

16.01.2026

Maкедонија очекувано загуби на стартот на Европското првенство. 36-24.Домаќинот Данска беше пресилен, иако може да се каже дека добро се држевме. Во првото полувреме Македонија беше речиси изедначен противник, иако често грешевме во завршинцата но и во одбраната. Пред 15.000 гледачи Данците имаа голема поддршка кои и онака се кандидати за златото .

Нашата репрезентација одигра колку што ни дозволи противникот кој преферира брза игра на која ние немаме одговор. Светла точка во нашата репрезентација беше голманот Томовски но и младата замена Галевски.

Следниот меч кој може да биде клучен го играме во вторник против Португалија.

