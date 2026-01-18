 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Кузмановски: Среќен сум и горд на целата екипа што 60 минути се бореше за Македонија

Ракомет

18.01.2026

Најдобар на вечерашниот дуел против Португалија беше капитенот на македонската репрезентација Филип Кузмановски, кој постигна 15 голови, а притоа ги реализираше и сите седмерци.

– По Данска верувавме во себе, знаевме дека имаме квалитет да играме со Португалија. Добро ги анализиравме, напорно работевме и фокусот беше на Португалија и Романија. Дуелот со Данска беше за уживање. Среќен сум и горд на целата екипа што 60 минути се бореше за Македонија. Денес денот беше посебен, сите сакаа, покажаа срце, имаа крв во очите. Игравме со срце, душа и глава за Македонија. Мора на дуелот со Романија да влеземе со ладни глави, изјави Кузмановски.

Кузмановски беше прогласен и за играч на натпреварот од страна на ЕХФ.

