Во 15 часот навиваме за Ноле

Новак Ѓоковиќ се враќа на теренот по речиси два месеци пауза, а својот прв официјален натпревар ќе го одигра во петок на Мастерсот во Рим, каде што во второто коло ќе се соочи со хрватскиот тенисер Дино Прижмиќ. Српскиот ас беше слободен на почетокот на турнирот благодарение на статусот на еден од носителите, а во меѓувреме, организаторите го одредија датумот на неговиот прв настап во комплексот „Форо Италико“.

Ѓоковиќ и Прижмиќ треба да излезат на Централниот терен околу 15:00 часот. Програмата ќе го отвори дуелот меѓу Кејти Мекнали и Ига Швионтек од 11 часот, по што ќе играат Даниел Алтмаер и Александар Зверев, а потоа на теренот ќе излезат српскиот и хрватскиот претставник. Тоа ќе биде нивниот втор меѓусебен дуел, откако за прв пат се сретнаа пред две години на Отвореното првенство на Австралија, кога Ѓоковиќ победи по четири сета.