 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Савовски: Дуелот со Грција е еден од најважните летово

Останати спортови

12.08.2025

Фото: Фејсбук МОФ

Македонската одбојкарска репрезентација од попладнево е во Атина, а утре го игра квалификацискиот дуел за Европското првенство против Грција. „Црвено-жолтите“ на последните два дуела со Грција во Атина и со Грузија во Скопје ќе бркаат резултати за ново учество на Европско првенство. 

На утрешниот натпревар нашиот противник е фаворит, според квалитетот, но и од причина дека имаат три победи на последните три натпревари. 

–  Дуелот со Грција е еден од најважните натпревари за нас летово. Ја темпиравме формата, одигравме квалитетни пријателски дуели кои ни покажаа што е добро во нашата игра, а што треба да поправиме и работевме на тоа деновиве. Резултатите од останатите групи се во наша полза и сега е се во наши раце. Потребен ни е минимум сет против Грција и мислам дека нема да го бараме минимумот, туку ќе одиме на максимум и зошто да не приредиме изненадување во Атина. Големо е значењето на овој натпревар – пласман на ЕП и сите сме свесни за тоа. Мотивација и инспирација не ни недостасуваат, желбата е голема и може да очекуваме добра игра, па зошто да не и победа, изјави средниот блокер Филип Савовски.

Натпреварот со Грција го играме утре со почеток во 19 часот.

Поврзани вести

Балкан  | 08.08.2025
44-годишен Србин почина на плажа во Грција
Патувања  | 06.08.2025
Купувањето куќа, стан или викендичка во Грција станува сè попопуларна опција
Патувања  | 05.08.2025
Возете безбедно низ патиштата додека сте на одмор, порачува грчката влада