 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Пораз на македонските одбојкарки на гостувањето во Австрија

Останати спортови

09.08.2025

Фејсбук Одбојкарска федерација на Македонија
Фејсбук Одбојкарска федерација на Македонија

Женската одбојкарска репрезентација на Македонија претрпе пораз од 3:0 во сетови на последниот натпревар од квалификациите за Европското првенство. Поуспешни од македонските одбојкарки беа ривалките од Австрија. Резултат по сетови: 25:19; 25:23 и 25:10

Во првиот сет Македонија беше равноправа до 12:12, а потоа Австрија успеа резултатски да направи предност. Во вториот сет македонските одбојкарки беа најблиску до освојување на сет. По водството на противникот од 8:4, Македонија со серија од 10-3 поведе со 14:11. Во продолжение на сетот резултатот во неколкунаврати беше изедначен, а последен пат 23:23 за на крајот Австрија да го добие сетот со 25:23. Во третиот сет Австрија беше убедлива и сетот го доби со 15 поени разлика.

Македонија без победа и на третото место ги заврши натпреварите во групата зад Грција и Австрија.  