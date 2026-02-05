 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Норвешки скијач тешко се повреди во Италија, со хеликоптер го однесоа во болница

Останати спортови

05.02.2026

Норвешкиот скијач Фредрик Мелер заврши во болница по тешкиот пад што го доживеа на првиот тренинг во спуст во пресрет на Зимските олимписки игри во Милано и Кортина, кои официјално започнуваат во петок.

Инцидентот се случи на патеката „Стелвио“ во Бормио, каде што Мелер при падот го измести левото рамо.

Засега не е познато дали ќе може да настапи на Олимписките игри, што претставува сериозен удар за норвешката репрезентација, која веќе остана без една од своите најголеми ѕвезди.

Имено, Норвешка претходно го загуби и Александер Амодт Килде, кој се повлече од Игрите поради повреда.

Килде тешко се повреди во јануари 2024 година по падот во Венген, а иако се врати на патеките на почетокот на оваа сезона по речиси двегодишна пауза, не успеа целосно да се опорави.

Во вторникот официјално се откажа од настап на Олимпијадата.

Поврзани вести

Останати спортови  | 11.01.2026
Французинот Пако Раса најбрз на слаломот во Аделбоден
Фудбал  | 08.12.2025
Едер Милитао ќе отсуствува 3-4 месеци поради повреда
Останати спортови  | 26.03.2025
Историјата во македонското скијање се пишува со името на Јана Атанасовска
﻿