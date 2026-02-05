Норвешки скијач тешко се повреди во Италија, со хеликоптер го однесоа во болница

Норвешкиот скијач Фредрик Мелер заврши во болница по тешкиот пад што го доживеа на првиот тренинг во спуст во пресрет на Зимските олимписки игри во Милано и Кортина, кои официјално започнуваат во петок.

Инцидентот се случи на патеката „Стелвио“ во Бормио, каде што Мелер при падот го измести левото рамо.

Засега не е познато дали ќе може да настапи на Олимписките игри, што претставува сериозен удар за норвешката репрезентација, која веќе остана без една од своите најголеми ѕвезди.

Имено, Норвешка претходно го загуби и Александер Амодт Килде, кој се повлече од Игрите поради повреда.

Килде тешко се повреди во јануари 2024 година по падот во Венген, а иако се врати на патеките на почетокот на оваа сезона по речиси двегодишна пауза, не успеа целосно да се опорави.

Во вторникот официјално се откажа од настап на Олимпијадата.