09.03.2026
Понеделник, 9 март 2026
Ноле со многу мака во осминафиналето на Индијан Велс

09.03.2026

Новак Ѓоковиќ се пласираше во осминафиналето на Мастерсот во Индијан Велс. Во третото коло, српскиот тенисер го победи Александар Ковачевиќ со 6:4, 1:6, 6:4. 

Алекс играше многу добро, се познаваме многу добро – неговото семејство е од Србија и ми е мило што игра на ова ниво. Тој игра бекхенд со една рака, имаше одличен турнир, а денес сервираше многу добро. Не се сеќавам кога играв против некој од неговата висина, да сервираше толку продорно. Еден гем во првиот сет и последниот гем од натпреварот направија разлика. Беше неизвесно до крајот и ми е мило што успеав да излезам како победник,изјави Ноле по мечот.

