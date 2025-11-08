 Skip to main content
08.11.2025
Сабота, 8 ноември 2025
Ноле: Калиспера Грција

08.11.2025

По победата во Атина Новак ја поздрави публиката со „Калиспера“.

Добра вечер, добра вечер, Грција!

  • Ова е прв пат Грција да има турнир од ова ниво по толку години. Искрено, целокупното чувство по сè е дека овој турнир отсекогаш бил тука, како никогаш да не заминал. Сакам да им се заблагодарам на тимот, на семејството, ова беше посебна недела за мене, бидејќи целото мое семејство е тука, моите најдобри пријатели, најблиските луѓе, мојот син е тука, мојот брат е тука. Го кажав ова и претходно, но ќе го кажам повторно, играњето тука и престојот тука е како да си дома. Ви благодарам многу.

﻿