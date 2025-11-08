Ноле: Калиспера Грција

По победата во Атина Новак ја поздрави публиката со „Калиспера“.
Добра вечер, добра вечер, Грција!
- Ова е прв пат Грција да има турнир од ова ниво по толку години. Искрено, целокупното чувство по сè е дека овој турнир отсекогаш бил тука, како никогаш да не заминал. Сакам да им се заблагодарам на тимот, на семејството, ова беше посебна недела за мене, бидејќи целото мое семејство е тука, моите најдобри пријатели, најблиските луѓе, мојот син е тука, мојот брат е тука. Го кажав ова и претходно, но ќе го кажам повторно, играњето тука и престојот тука е како да си дома. Ви благодарам многу.