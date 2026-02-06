 Skip to main content
Македонските спортисти го развиореа македонското знаме на свеченото отворање на ЗОИ 2026

 Македонските претставници учесници на Зимските олимписки игри продефилираа на церемонијата на свеченото отворање. Во Кортина знаменосец беше алпската скијачка Јана Атанасовска, а во Предацо знамето го носеше Ставре Јада.

Покрај овие двајца во македонскиот тим сè уште алпскиот скијач Виктор Петков и Ана Цветановска, која ќе се натпреварува во нордиските дисциплини. Ова е најбројна македонска делегација досега на едни Зимски олимписки игри.

Главната церемонија на свеченото отворање е во тек, а централната манифестација се одржува на стадионот „Сан Сиро“ во Милано.

