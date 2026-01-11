 Skip to main content
11.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 11 јануари 2026
Неделник

Кавадаречките планинари од „Орле“ со традиционална прва акција ја почнаа новата година

Останати спортови

11.01.2026

Традиционална прва планинарска акција во Кавадарци во новата година, беше реализирана, во организација на планинарско – спортскиот клуб, „Орле“ од овој град. Триесетина планинари и љубители на природата, пешачеа околу 13 километри, до месноста викана Балвански камен и се дружеа на имотот на искусниот долгогодишен планинар и поранешен претседател на клубот, Никола Минчоров, во месноста Овчка Река. 

Секоја нова година ја започнуваме со оваа акција. Со добро расположение, дружење и љубов кон природата. Продолжуваме со планинарските активности во земјава и странство, нешто што континуирано и успешно го правиме веќе седумдесетина години. Наша цел е што почесто и што подолго да се престојува во природа, затоа што природата и планинарењето позитивно влијаат врз здравјето“, изјави Минчоров во изјава за МИА. 

Пред акцијата, му беше оддадена почит на долгогодишниот планинар Љубен Здравески, кој почина пред некое време, а долги години, како и другите членови на „Орле“, беше промотор на планинарството и здравиот начин на живот. 

Поврзани вести

Македонија  | 08.01.2026
Мицкоски: Со реконструкцијата на градскиот базен Кавадарци ќе добие вистински воден парк
Македонија  | 11.12.2025
Изложба на оригинални архивски документи во Градската библиотека „Феткин“ во Кавадарци 
Хроника  | 30.11.2025
Тројца обвинети за закани и загрозување на сигурноста на градоначалникот на Кавадарци, за еден предложен притвор
﻿