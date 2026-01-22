 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Винскиот туризам има голем потенцијал во државата, работилница во Кавадарци

Економија

22.01.2026

Freepik

Винскиот туризам има голем потенцијал во државата, беше кажано на денешната работилница во Кавадарци, во организација на „Вајн бери“ (Wine Berry) и Здружението на македонски семејни винарии, здружение со седиште во овој град.

Пред присутните претставници на фамилијарни винарници, во Винскиот музеј, се говореше за тоа како повеќе да се развие винскиот туризам кај нас, со цел земјава да биде посакувана винска дестинација и на винската мапа за винските и останатите туристи и љубители на природата и производите од грозје, рече за МИА, Гоце Попов, извршен директор на здружението. 

Попов додаде дека пред претставниците на македонските семејни винарии, презентации одржаа вински експерти од Словенија, осврнувајќи се на тоа, како да се зголемат капацитетите, за развој на македонскиот вински туризам. 

Поврзани вести

Хроника  | 15.01.2026
Двомесечното бебе што почина во Кавадарци било хоспитализирано поради обилно повраќање по хранење, соопшти болницата
Останати спортови  | 11.01.2026
Кавадаречките планинари од „Орле“ со традиционална прва акција ја почнаа новата година
Македонија  | 08.01.2026
Мицкоски: Со реконструкцијата на градскиот базен Кавадарци ќе добие вистински воден парк
﻿