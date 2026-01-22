Данска ги освои првите бодови во главната фаза

Ракометарите на Данска ја постигнаа првата победа во втората фаза од Европското првенство, совладувајќи ја Франција со 32:29. Ова беше последниот натпревар од првото коло од групата 1. На првите два дуела беа постигнати следните резултати: Германија – Португалија 32:30 и Шпанија – Норвешка 34:35.

Во текот на целиот натпревар двете репрезентации се менуваа во водството, а по водството на Франција од 26:24 данските ракометари направија серија од 5-1 и во самата завршница имаа предност од два гола.

На табелата Германија е единствената репрезентација со максимални 4 бодови, а по два имаат Данска, Франција, Португалија, Норвешка, додека Шпанија е единствената без освоен бод.

Утре на програмата се првите натпревари од групата 2: Исланд – Хрватска, Швајцарија – Унгарија и Словенија – Шведска.