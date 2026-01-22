 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Данска ги освои првите бодови во главната фаза

Ракомет

22.01.2026

Ракометарите на Данска ја постигнаа првата победа во втората фаза од Европското првенство, совладувајќи ја Франција со 32:29. Ова беше последниот натпревар од првото коло од групата 1. На првите два дуела беа постигнати следните резултати: Германија – Португалија 32:30 и Шпанија – Норвешка 34:35.

Во текот на целиот натпревар двете репрезентации се менуваа во водството, а по водството на Франција од 26:24 данските ракометари направија серија од 5-1 и во самата завршница имаа предност од два гола.

На табелата Германија е единствената репрезентација со максимални 4 бодови, а по два имаат Данска, Франција, Португалија, Норвешка, додека Шпанија е единствената без освоен бод.

Утре на програмата се првите натпревари од групата 2: Исланд – Хрватска, Швајцарија – Унгарија и Словенија – Шведска. 

Поврзани вести

Ракомет  | 13.01.2026
ЕХФ ЕУРО: Дербито меѓу Шведска и Холандија за македонските судии
Ракомет  | 05.12.2025
ИХФ призна дека српската репрезентација е оштетена , резултатот останува
Ракомет  | 26.11.2025
Почнува Европското ракометно првенство за жени, Скадинавките главни фаворити
﻿