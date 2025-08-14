 Skip to main content
14.08.2025
Четврток, 14 август 2025
Ѓорческа ќе игра четвртфинале на турнирот во Србија

14.08.2025

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа избори пласман во четвртфиналето на турнирот во Куршумлијска Бања. Нејзината ривалка Дарја Астахова го предаде мечот во вториот сет при водство на Ѓорческа од 1:0 во сетови и 2:0 во гемови во вториот сет.

Голема борба имаше во завршницата на првиот сет, кога Ѓорческа испушти предност од 5:2 во гемови, но сепак успеа да го добие тај брејкот со 8:6 на поени. По водството од 2:0 во гемови во вториот сет противничката го предаде мечот поради повреда.

Утре во четвртфиналето македонската тенисерка ќе игра против Аурора Ѕантедески, која со 2-1 во сетови ја совлада петтата носителка Португалката Матиле Жорге.

