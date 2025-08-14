Ѓорческа ќе игра четвртфинале на турнирот во Србија

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа избори пласман во четвртфиналето на турнирот во Куршумлијска Бања. Нејзината ривалка Дарја Астахова го предаде мечот во вториот сет при водство на Ѓорческа од 1:0 во сетови и 2:0 во гемови во вториот сет.

Голема борба имаше во завршницата на првиот сет, кога Ѓорческа испушти предност од 5:2 во гемови, но сепак успеа да го добие тај брејкот со 8:6 на поени. По водството од 2:0 во гемови во вториот сет противничката го предаде мечот поради повреда.

Утре во четвртфиналето македонската тенисерка ќе игра против Аурора Ѕантедески, која со 2-1 во сетови ја совлада петтата носителка Португалката Матиле Жорге.