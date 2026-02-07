Еден-два победа за јапонските сноубордери на првиот ден од ЗОИ 2026

Instagram / kimura_kira

Јапонскиот сноубордер Кира Кимура го освои златото на големото натпреварување во воздух на Олимписките игри во Милано – Кортина.

Тој освои вкупно 179,5 поени по три обиди.

Неговиот сонародник Рема Кимата го освои сребрениот медал (171,5).

Кинезот Су Јуминг ја освои бронзата (168,5).

Дваесет и едногодишниот Кимура го освои првото олимписко злато во својата кариера.

По првиот ден на Олимпијада во Италија на кои се поделија пет комплети медали, со злато се закитија: Швајцарија, Шведска, Норвешка, Италија и Јапонија.