19.04.2026
Дарио Ивановски втор на Белградскиот маратон

Македонскиот атлетичар Дарио Ивановски ги освои срцата на љубителите на кралицата на спортовите во главниот град на Србија, кои со бурен аплауз и со овации му честитаа за минувањето втор низ целта на 39. Белградски маратон како единствен Европеец меѓу најдобрите десетмина и оставајќи четворица Кенијци веднаш зад себе!

Најдобриот македонски маратонец и олимпиец ја истрча патеката од 42,2 километри за 2:09,35 часа, што е вториот најдобар резултат во неговата кариера по државниот рекорд на Македонија во негова сопственост од 2:08,26 ч. што го постави во Севилја на 18 февруари 2024 година.

