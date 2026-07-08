 Skip to main content
08.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 8 јули 2026
Неделник

Oд АБА лигата ќе се оди директно во Евролигата?

Кошарка

08.07.2026

Претседателот на КК Будуќност Драган Бокан зборуваше за иднината на АБА лигата и можноста регионалното натпреварување да добие право на директно учество во Евролигата. Тој откри дека до АБА лигата стигнал предлог според кој шампионот ќе има загарантирано учество во Евролигата во следните десет години.

–   Предлог договорот за првакот на АБА да има директно учество во Евролигата е стигнат. Претходно беше најава, а од следната сезона почнува борбата, а уште оваа сезона ќе биде како досега (по старо), така да АБА лигата ќе биде зачувана, изјави Бокан за црногорските медиуми.

Тој уште еднаш истакна дека регионалната лига има сериозна финансиска основа и голем интерес кај клубовите и спонзорите.

Поврзани вести

Кошарка  | 18.06.2026
Поранешен европски првак ќе биде дел од АБА лигата
Кошарка  | 11.06.2026
ТФТ доби покана повторно да игра во АБА 2 лигата
Кошарка  | 15.05.2026
Дубаи ја напушта АБА лигата?