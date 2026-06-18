Поранешен европски првак ќе биде дел од АБА лигата

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Раководството на кошаркарската регионална АБА лига соопшти дека во нова сезона ќе се натпреваруваат 20 клубови, а членови ќе бидат Цибона и Слован Братислава. Поранешниот европски шампион Цибона (1985 и 1986) по една сезона отсуство повторно се враќа во натпреварувањето, додека Слован е дебитант.

Од АБА лигата информираа дека испадна Сплит, а нов член е Широки Брејг, а другите екипи се: Партизан, Црвена Звезда, Спартак Суботица, Мега, ФМП, Борац Чачак, Дубаи, Будуќност, Клуж, Цедевита Олимпија, Босна, Игокеа, Задар, Крка, Илирија, Студентски центар и Виена.

Титулата ќе ја брани екипата на Дубаи.