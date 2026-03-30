Нова вечер нов дабл-дабл на Јокиќ

Денвер нагетс рано утрово го победи Голден Стејт вориорс со 116:93 во натпревар од регуларната сезона на НБА-лигата. Српскиот кошаркар Никола Јокиќ, со дабл-дабл ефект од 25 поени и 15 скока го предводеше својот тим до триумфот.

Денвер го доби својот шести натпревар по ред. Се наоѓа на четвртото место на табелата во Западната конференција (48-28 победи-порази). Голден Стејт (36-39) е на 10-то место.

Тимот на Бруклин ја прекина серијата од 10 порази. Нетс ноќеска го совладаа Сакраменто на домашент терен со 116:99.

Бруклин победи по 10 последователни порази. Тие се на 13. место на табелата во Источната конференција (18-57). Сакраменто (19-57) е на 15. место во Западната конференција, претрпувајќи го својот четврти последователен пораз.