Нов пораз на македонските кошаркари – повторно од Романија

Нов трет пораз на македонската кошаркарска репрезентација во претквалификациите за Светскиот куп 2027 во Катар. Романија забележа победа од 79:66 (26:19; 19:15; 14:15 и 20:17). Ова за македонскиот национален тим беше трет пораз во истотолку натпревари.

Во текот на првото полувреме противникот беше во постојано водство, кое на полувреме изнесуваше 45:34.

На почетокот на вториот дел Романија стигна до највисоките +14 (50:36), а по 64:51 македонските кошаркари ги одиграа најдобрите минути и со серија од 10-0 намалија на 64:61. Во финишот на дуелот повторно беше +3 за домашаната репрезентација, но до крајот на натпреварот „црвено-жолтите“ не постигнаа ниту еден поен, а противникот реалзираше десет.

Стефан Грасу кај Романија со 20 поени беше најефикасен на дуелот, а во македонскиот состав Џејкоб Вајли постигна 19.

Македонските кошаркари последниот натпревар од групата од претквалификациите го играат против Унгарија во Куманово на 20.август.